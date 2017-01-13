П.Жебрівський нагадав про другу річницю трагедії під Волновахою

Нагадаємо, у вівторок, 13 січня 2015 року близько 14:30 бойовики терористичної організації “ДНР”, завдали вогневого удару по блок-посту в місті Волноваха. Знаючи, що по трасі Донецьк-Маріуполь переміщаються тільки цивільні особи і не припиняється рух пасажирського транспорту, терористи здійснили прицільний удар з використанням системи реактивного залпового вогню “Град”, використавши більше 40 снарядів.

“Сьогодні другі роковини обстрілу блокпоста Бугас біля Волновахи. Російські „гади“ своїми „градами“ влучили тоді у пасажирський автобус. Загинуло 12 мирних мешканців, ще 18 осіб було поранено. Увесь світ стрепенувся від жорстокості російських агресорів — Je suis Volnovakha. ...Схилімо сьогодні голови у пам’ять загиблих під Волновахою!”, — написав П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, силовики кажуть, що автобус у Волновасі бойовики "ДНР" обстріляли з 3-х установок "Град".