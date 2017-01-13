П.Жебривский напомнил о второй годовщине трагедии под Волновахой
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня вторая годовщина трагедии под Волновахой - обстрел автобуса с мирными жителями. Тогда погибли 12 пассажиров автобуса, 18 человек пострадали. Об этом на своей странице в Facebook напомнил глава ВГА Донецкого области Павел Жебривский, сообщает УНН.
Напомним, во вторник, 13 января 2015 года около 14:30 боевики террористической организации "ДНР" нанесли огневой удар по блок-посту в городе Волноваха. Зная, что по трассе Донецк-Мариуполь перемещаются только гражданские лица и не прекращается движение пассажирского транспорта, террористы осуществили прицельный удар с использованием системы реактивного залпового огня "Град", использовав более 40 снарядов.
"Сегодня вторая годовщина обстрела блокпоста Бугас возле Волновахи. Российские "гады" своими "градами" попали тогда в пассажирский автобус. Погибло 12 мирных жителей, еще 18 человек были ранены. Весь мир встрепенулся от жестокости российских агрессоров — Je suis Volnovakha. ...Преклоним сегодня головы в память о погибших под Волновахой!", — написал П.Жебривский.
Как сообщал УНН, силовики говорят, что автобус в Волновахе боевики "ДНР" обстреляли из трех "Градов".