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П.Шеремет помер від травматичного шоку і втрати крові - Нацполіція

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Журналіст Павло Шеремет, автомобіль якого вибухнув у центрі Києва у липні минулого року, помер від травматичного шоку і крововтрати. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.

П.Шеремет помер від травматичного шоку і втрати крові - Нацполіція

"За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що причиною смерті Шеремета є травматичний шок та значна крововтрата", - сказав О.Вакуленко.

За його словами, смерть настала за десятки хвилин після вибуху. "Від 20 до 30 хвилин", - уточнив О.Вакуленко.

Він зазначив, що з 16-и призначених уже виконано 9 судово-криміналістичних експертиз.

Також за його словами, слідство отримало висновки комплексної вибухово-технічної експертизи.

Зокрема, серед речовин було виявлено гексоген, а також електродетонатор, з допомогою якого було виконано вибух.

Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.

Як повідомляв УНН, 1 листопада перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян заявив, що у кримінальному провадженні стосовно вбивства журналіста Павла Шеремети є понад 97 рішень судів.

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