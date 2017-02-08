П.Шеремет умер от травматического шока и потери крови - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Журналист Павел Шеремет, автомобиль которого взорвался в центре Киева в июле прошлого года, умер от травматического шока и кровопотери. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.
"По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти Шеремета является травматический шок и значительная кровопотеря", - сказал А.Вакуленко.
По его словам, смерть наступила за десятки минут после взрыва. "От 20 до 30 минут", - уточнил А.Вакуленко.
Он отметил, что из 16-и пназначенных уже выполнено 9 судебно-криминалистических экспертиз.
Также по его словам, следствие получило заключения комплексной взрывотехнической экспертизы.
В частности, среди веществ был обнаружен гексоген, а также электродетонатор, с помощью которого был выполнен взрыв.
Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.
Как сообщал УНН, 1 ноября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета есть более 97 решений судов.