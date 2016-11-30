П.Розенко заявив про саботаж встановлення теплолічильників місцевою владою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявляє, що деякі місцеві чиновники саботують встановлення лічильників на тепло в будинках. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Хотілося б по аутсайдерах мати більш точну картину, по яких містах в нас є катастрофічні проблеми (звернувся П.Розенко до голови НКРЕКП Д.Вовка - ред.). І давайте говорити відверто, місцева влада абсолютно повністю саботує питання встановлення дічильників для мешканців свого ж міста", - сказав П.Розенко.
Нагадаємо, Кабмін затвердив новий алгоритм розрахунку тарифів на тепло для будинків без лічильників.