П.Розенко заявив про саботаж встановлення теплолічильників місцевою владою

"Хотілося б по аутсайдерах мати більш точну картину, по яких містах в нас є катастрофічні проблеми (звернувся П.Розенко до голови НКРЕКП Д.Вовка - ред.). І давайте говорити відверто, місцева влада абсолютно повністю саботує питання встановлення дічильників для мешканців свого ж міста", - сказав П.Розенко.

Нагадаємо, Кабмін затвердив новий алгоритм розрахунку тарифів на тепло для будинків без лічильників.