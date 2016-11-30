П.Розенко заявил о саботаже установки теплосчетчиков местной властью

"Хотелось бы по аутсайдерах иметь более точную картину, по каким городам у нас есть катастрофические проблемы (обратился П.Розенко к голове НКРЕКП Д.Вовку - ред.). И давайте говорить откровенно, местные власти абсолютно полностью саботируют вопрос установления счетчиков для жителей своего же города ", - сказал П.Розенко.

Напомним, Кабмин утвердил новый алгоритм расчета тарифов на тепло для домов без счетчиков .