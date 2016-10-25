П.Розенко: у цьому році за держкошти закуплять препарати замісної терапії на 13 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У цьому році, після тривалої перерви, за державні кошти буде здійснена закупівля препаратів для проведення замісної терапії на 13 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі КМУ.
За останніми даними, близько 9 тис. українських громадян є учасниками програми замісної підтримувальної терапії.
Також повідомляється, що у проекті Державного бюджету України на 2017 рік передбачене суттєве збільшення фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз (323 млн грн), ВІЛ (на 484 млн грн)та гепатити (на 14 млн грн).