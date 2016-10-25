П.Розенко: в этом году за госсредства закупят препараты заместительной терапии на 13 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В этом году, после длительного перерыва, за государственные средства будет осуществлена закупка препаратов для проведения заместительной терапии на 13 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КМУ.
По последним данным, около 9 тыс. украинских граждан являются участниками программы заместительной поддерживающей терапии.
Также сообщается, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2017 год предусмотрено существенное увеличение финансирования мероприятий для лечения больных туберкулезом (323 млн грн), ВИЧ (на 484 млн грн) и гепатиты (на 14 млн грн).