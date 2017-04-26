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П.Розенко розповів, як і коли українцям виплатять заощаджені субсидії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Виплати монетизованих субсидій за оплату житлово-комунальних послуг будуть здійснені до 1 вересня 2017 року. Про це журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр з питань соціальної політики Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день було прийняте рішення, що компенсація буде нарахована в грошовій формі, тобто це абсолютно живі кошти, які будуть перераховані людям або на їхні банківські рахунки, або через відповідні відділення „Укрпошти“ так, як виплачуються у нас всі види соціальної допомоги”, — сказав П.Розенко.

Він додав, що всі виплати мають бути здійснені до 1 вересня 2017 року.

За словами П.Розенка, на сьогодні списки субсидіантів формуються.

Як повідомляв УНН, за словами Прем'єр-міністра В.Гройсмана, близько 1,5 млн українських родин отримають в рамках монетизації субсидій по 700 грн за економію газу і електроенергії для тепла під час опалювального сезону.

Українські Національні Новини

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