П.Розенко рассказал, как и когда украинцам выплатят сэкономленные субсидии

"На сегодняшний день было принято решение, что компенсация будет начислена в денежной форме, то есть это абсолютно живые деньги, которые будут перечислены людям или на их банковские счета, либо через соответствующие отделения "Укрпочты" так, как выплачиваются у нас все виды социальной помощи" - сказал П.Розенко.

Он добавил, что все выплаты должны быть осуществленные до 1 сентября 2017 года.

По словам П.Розенко, на сегодняшний день списки субсидиантов формируются.

Как сообщал УНН, по словам Премьер-министра В.Гройсмана, около 1,5 млн украинских семей получат в рамках монетизации субсидий по 700 грн за экономии и электроэнергии для тепла во время отопительного сезона.