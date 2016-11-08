П.Розенко: Кабмін завтра може розглянути рішення по відставці М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вже завтра на засіданні Уряду може бути розглянуте питання відставки Михеіла Саакашвілі з посту голови Одеської ОДА. Про це журналістам повідомив віце-прем'єр міністр Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Він прийняв своє рішення, це його рішення. Завтра, я так розумію, на засіданні уряду буде розглядатися це питання. Саме уряд має подати до президента щодо звільнення М.Саакашвілі",- сказав він.
Нагадаємо, що в понеділок голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, за інформацією джерел УНН близьких до Адміністрації Президента, серед тих, хто може бути призначений на посаду глави Одеської обласної державної адміністрації, називають прізвище нардепа, першого заступника глави фракції БПП Ігоря Коненка.