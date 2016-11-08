П.Розенко: Кабмин завтра может рассмотреть решение об отставке М.Саакашвили

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Киев • УНН

 • 8647 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Уже завтра на заседании правительства может быть рассмотрен вопрос отставки Михеила Саакашвили с поста главы Одесской ОГА. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

"Он принял свое решение, это его решение. Завтра, я так понимаю, на заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос. Именно правительство должно представить Президенту относительно увольнения М.Саакашвили", - сказал он.

Напомним, что в понедельник глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявил, что подает в отставку.

Как сообщал УНН, по информации источников УНН близких к Администрации Президента, среди тех, кто может быть назначен на должность главы Одесской областной государственной администрации, называют фамилию нардепа, первого заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко.

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