П.Розенко: Кабмин завтра может рассмотреть решение об отставке М.Саакашвили

"Он принял свое решение, это его решение. Завтра, я так понимаю, на заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос. Именно правительство должно представить Президенту относительно увольнения М.Саакашвили", - сказал он.

Напомним, что в понедельник глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили объявил, что подает в отставку.

Как сообщал УНН, по информации источников УНН близких к Администрации Президента, среди тех, кто может быть назначен на должность главы Одесской областной государственной администрации, называют фамилию нардепа, первого заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко.