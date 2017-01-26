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П.Розенко доручив Мінінфраструктури реагувати на підвищення цін на проїзд

П.Розенко доручив Мінінфраструктури реагувати на підвищення цін на проїзд

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко за результатами засідання міжвідомчої робочої групи із забезпечення підвищення мінімальної зарплати доручив Мінінфрастуктури та місцевим органам влади вживати жорстких заходів реагування на необґрунтоване підвищення тарифів на пасажирські перевезення. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.

“Я хочу наголосити, що підвищення мінімальної заробітної плати жодним чином не є підставою для підвищення цін. Тому, в даному випадку, Мінінфраструкутри, спільно з главами ОДА та організаціями профспілок і роботодавців повинні здійснювати моніторинг ситуації з підвищенням тарифів та вживати жорстких заходів реагування на такі факти — аж до позбавлення ліцензій”, — зазначив Віце-прем’єр.

Нагадаємо, проїзд у приміських маршрутках Києва подорожчав на 20-30%.

Як повідомляв УНН, АМКУ доручив дослідити підвищення вартості проїзду на Київщині.

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