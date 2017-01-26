П.Розенко доручив Мінінфраструктури реагувати на підвищення цін на проїзд

“Я хочу наголосити, що підвищення мінімальної заробітної плати жодним чином не є підставою для підвищення цін. Тому, в даному випадку, Мінінфраструкутри, спільно з главами ОДА та організаціями профспілок і роботодавців повинні здійснювати моніторинг ситуації з підвищенням тарифів та вживати жорстких заходів реагування на такі факти — аж до позбавлення ліцензій”, — зазначив Віце-прем’єр.

Нагадаємо, проїзд у приміських маршрутках Києва подорожчав на 20-30%.

Як повідомляв УНН, АМКУ доручив дослідити підвищення вартості проїзду на Київщині.