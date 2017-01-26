П.Розенко поручил Мининфраструктуры реагировать на повышение цен на проезд

"Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому, в данном случае, Мининфраструктуры, совместно с главами ОГА и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий ", - отметил вице-премьер.

Напомним, проезд в пригородных маршрутках Киева подорожал на 20-30%.

Как сообщал УНН, АМКУ поручил исследовать повышение стоимости проезда в Киевской области.