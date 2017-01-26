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П.Розенко поручил Мининфраструктуры реагировать на повышение цен на проезд

П.Розенко поручил Мининфраструктуры реагировать на повышение цен на проезд

Киев • УНН

 • 8917 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфрастуктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому, в данном случае, Мининфраструктуры, совместно с главами ОГА и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий ", - отметил вице-премьер.

Напомним, проезд в пригородных маршрутках Киева подорожал на 20-30%.

Как сообщал УНН, АМКУ поручил исследовать повышение стоимости проезда в Киевской области.

Украинские Национальные Новости

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