П.Розенко поручил Мининфраструктуры реагировать на повышение цен на проезд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфрастуктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
"Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому, в данном случае, Мининфраструктуры, совместно с главами ОГА и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий ", - отметил вице-премьер.
Напомним, проезд в пригородных маршрутках Киева подорожал на 20-30%.
Как сообщал УНН, АМКУ поручил исследовать повышение стоимости проезда в Киевской области.