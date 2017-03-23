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П.Розенко: близько 90% вихованців інтернатів мають батьків

П.Розенко: близько 90% вихованців інтернатів мають батьків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На сьогодні 90% зі 110 тисяч дітей, які перебувають в інтернатах, мають батьків. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день в Україні існує система інтернатних закладів, яка нам перейшла від Радянського Союзу. 751 інтернат знаходиться в Україні, і на сьогоднішній день у них виховується біля 110 тисяч дітей. Але основна проблема полягає в тому, що більше 90% з них — це діти, які мають батьків, що не позбавлені батьківських прав”, — розповів П.Розенко.

За його словами, лише близько восьми тисяч вихованців інтернатів “є сиротами або позбавлені батьківського виховання”.

“На сьогоднішній день немає жодної європейської країни, яка б не прийняла стратегічних рішень щодо відмови від інституційного догляду дітей. Більше того, в таких країнах як Великобританія, Швейцарія та інші діти в перші роки життя ні за яких умов не можуть потрапити до будь-якого виду інтернатного закладу”, — зазначив віце-прем’єр.

За його словами, основними причинами ізоляції дітей є те, що в українських школах або відсутнє інклюзивне навчання, або діти вимушені жити в інтернатах через проблему з підвозом до шкіл в сільській місцевості.

“Сама система фінасування інтернатних закладів спонукає місцеву владу направляти дітей до закладів, використовуючи недостатнє матеріальне забезпечення сім’ї, замість розвитку послуг у громаді. Мусимо відзначити і безвідповідальне ставлення батьків до забезпечення потреб дітей”, — додав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, дружина Президента України Марина Порошенко заявила, що проект розвитку інклюзивного навчання “зробив надзвичайно рішучі кроки, щоб уже в дуже близькому майбутньому в Україні всі школи стали інклюзивними”.

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