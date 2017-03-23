П.Розенко: около 90% воспитанников интернатов имеют родителей

"На сегодняшний день в Украине существует система интернатных заведений, которая нам перешла от Советского Союза. 751 интернат находится в Украине, и на сегодняшний день у них воспитывается у 110 тысяч детей. Но основная проблема заключается в том, что более 90% из них - это дети, имеющие родителей, не лишены родительских прав ", - рассказал П.Розенко.



По его словам, всего около восьми тысяч воспитанников интернатов "являются сиротами или лишены родительского воспитания".

"На сегодняшний день нет ни одной европейской страны, которая бы не приняла стратегических решений об отказе от институционального ухода за детьми. Более того, в таких странах как Великобритания, Швейцария и другие дети в первые годы жизни ни при каких условиях не могут попасть в любой вид интернатного заведения ", - отметил вице-премьер.

По его словам, основными причинами изоляции детей является то, что в украинских школах или отсутствует инклюзивное обучение, или дети вынуждены жить в интернатах из-за проблем с подвозом к школам в сельской местности.



"Сама система финасирования интернатных учреждений побуждает местные власти направлять детей в учреждения, используя недостаточное материальное обеспечение семьи, вместо развития услуг в обществе. Должны отметить и безответственное отношение родителей к обеспечению потребностей детей ", - добавил П.Розенко.

Как сообщал УНН, супруга Президента Украины Марина Порошенко заявила, что проект развития инклюзивного обучения "сделал очень решительные шаги, чтобы уже в очень скором будущем в Украине все школы стали инклюзивными".