П.Порошенку запропонували запровадити шестигодинний робочий день
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президенту України Петру Порошенку запропонували запровадити шестигодинний робочий день для українців. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Глави держави, передає УНН.
“Шановний Президенте, український народ є дуже працьовитим народом, та враховуючи заробітні плати на сьогоднішній день, я пропоную запровадити шестигодинний робочий день для громадян. Багато країн уже працюють так і всі щасливі. Так люди зможуть більше часу проводити зі своїми рідними, займатись улюбленою справою, хобі, відпочивати. Я думаю це було б дуже розумне рішення, яке б і підтримали люди,” — йдеться у петиції № 22/037036-еп.
Автором петиції виступив Сергій Матвійчук.
Дана петиція була зареєстрована 23 травня 2017 року і набрала 238 голосів із 25 тис. необхідних. Збір підписів триватиме ще 89 днів.
Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка закликали сприяти закриттю всіх дельфінаріїв в Україні.