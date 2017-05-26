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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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П.Порошенку запропонували запровадити шестигодинний робочий день

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Президенту України Петру Порошенку запропонували запровадити шестигодинний робочий день для українців. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Глави держави, передає УНН.

П.Порошенку запропонували запровадити шестигодинний робочий день

“Шановний Президенте, український народ є дуже працьовитим народом, та враховуючи заробітні плати на сьогоднішній день, я пропоную запровадити шестигодинний робочий день для громадян. Багато країн уже працюють так і всі щасливі. Так люди зможуть більше часу проводити зі своїми рідними, займатись улюбленою справою, хобі, відпочивати. Я думаю це було б дуже розумне рішення, яке б і підтримали люди,” — йдеться у петиції № 22/037036-еп.

Автором петиції виступив Сергій Матвійчук.

Дана петиція була зареєстрована 23 травня 2017 року і набрала 238 голосів із 25 тис. необхідних. Збір підписів триватиме ще 89 днів.

Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка закликали сприяти закриттю всіх дельфінаріїв в Україні.

Українські Національні Новини

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