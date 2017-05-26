П.Порошенку предложили ввести шестичасовой рабочий день

“Уважаемый Президент, украинский народ очень трудолюбивый народ, и учитывая заработные платы на сегодняшний день, я предлагаю ввести шестичасовой рабочий день для граждан. Многие страны уже работают так и все счастливы. Так люди смогут больше времени проводить со своими родными, заниматься любимым делом, хобби, отдыхать. Я думаю это было бы очень разумное решение, которое бы и поддержали люди,” — говорится в петиции № 22/037036-эп.

Автором петиции выступил Сергей Матвийчук.

Данная петиция была зарегистрирована 23 мая 2017 и набрала 238 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 89 дней.

Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали содействовать закрытию всех дельфинариев в Украине.