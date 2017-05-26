П.Порошенку предложили ввести шестичасовой рабочий день
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предложили ввести шестичасовой рабочий день для Украинской. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте главы государства, передает УНН.
“Уважаемый Президент, украинский народ очень трудолюбивый народ, и учитывая заработные платы на сегодняшний день, я предлагаю ввести шестичасовой рабочий день для граждан. Многие страны уже работают так и все счастливы. Так люди смогут больше времени проводить со своими родными, заниматься любимым делом, хобби, отдыхать. Я думаю это было бы очень разумное решение, которое бы и поддержали люди,” — говорится в петиции № 22/037036-эп.
Автором петиции выступил Сергей Матвийчук.
Данная петиция была зарегистрирована 23 мая 2017 и набрала 238 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 89 дней.
Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали содействовать закрытию всех дельфинариев в Украине.