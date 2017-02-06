П.Порошенку слід запропонувати план звільнення Донбасу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президенту України Петру Порошенку слід запропонувати план звільнення Криму і Донбасу. Про це під час засідання погоджувальної ради ВР заявив лідер фракції "Народний фронт" у парламенті Максим Бурбак, передає кореспондент УНН.
За його словами, влада зобов'язана донести стратегію і план звільнення і Криму, і Донбасу.
“Вважаємо, що Президент України повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту”, - сказав М.Бурбак.
При цьому депутат виступив проти "умиротворення агресора”. На його думку, потрібні “наші злагоджені і зрозумілі дії”.
М.Бурбак підкреслив, що Україна має стати повноправним членом НАТО.
Нагадаємо, у ЄС схвалили план українського уряду щодо реінтеграції Донбасу.