П.Порошенко следует предложить план освобождения Донбасса - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко следует предложить план освобождения Крыма и Донбасса. Об этом во время заседания согласительного совета ВР заявил лидер фракции "Народный фронт" в парламенте Максим Бурбак , передает корреспондент УНН.
По его словам, власти обязаны донести стратегию и план освобождения и Крыма, и Донбасса.
"Считаем, что Президент Украины должен представить такой план и получить поддержку парламента", - сказал М.Бурбак.
При этом депутат выступил против "умиротворения агрессора". По его мнению, нужны "наши слаженные и понятные действия".
М.Бурбак подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом НАТО.