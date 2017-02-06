П.Порошенко следует предложить план освобождения Донбасса - нардеп

По его словам, власти обязаны донести стратегию и план освобождения и Крыма, и Донбасса.

"Считаем, что Президент Украины должен представить такой план и получить поддержку парламента", - сказал М.Бурбак.

При этом депутат выступил против "умиротворения агрессора". По его мнению, нужны "наши слаженные и понятные действия".

М.Бурбак подчеркнул, что Украина должна стать полноправным членом НАТО.