П.Порошенко зустрівся з віце-президентом США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з віце-президентом США Джо Байденом у Києві, передає кореспондент УНН.
Зустріч Глави держави та віце-президента США відбувається на вулиці Банковій у так званому Будинку з химерами.
Очікується, що візит віце-президента США до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки - незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25 років.
Сьогодні віце-президент США Дж.Байден вже провів зустріч з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Як написав прес-секретар Прем’єра Д.Столярчук, В.Гройсман подякував Дж.Байдену за віру в Україну.
Нагадаємо, сьогодні близько сьомої години ранку літак з віце-президентом США Дж.Байденом сів в аеропорту "Бориспіль".