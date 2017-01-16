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П.Порошенко зустрівся з віце-президентом США

П.Порошенко зустрівся з віце-президентом США

Київ • УНН

 • 9744 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з віце-президентом США Джо Байденом у Києві, передає кореспондент УНН.

Зустріч Глави держави та віце-президента США відбувається на вулиці Банковій у так званому Будинку з химерами.

Очікується, що візит віце-президента США до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки - незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки. Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25 років.

Сьогодні віце-президент США Дж.Байден вже провів зустріч з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Як написав прес-секретар Прем’єра Д.Столярчук, В.Гройсман подякував Дж.Байдену за віру в Україну.

Нагадаємо, сьогодні близько сьомої години ранку літак з віце-президентом США Дж.Байденом сів в аеропорту "Бориспіль".

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