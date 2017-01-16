П.Порошенко встретился с вице-президентом США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве, передает корреспондент УНН.
Встреча Главы государства и вице-президента США происходит на улице Банковой в так называемом Доме с химерами.
Ожидается, что визит вице-президента США в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в этой поддержки - независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение последующих 25 лет.
Сегодня вице-президент США Дж.Байден уже провел встречу с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Как написал пресс-секретарь премьера Д.Столярчук, В.Гройсман поблагодарил Дж.Байдену за веру в Украину.
Напомним, сегодня около семи часов утра самолет с вице-президентом США Дж.Байденом сел в аэропорту "Борисполь" .