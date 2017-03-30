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П.Порошенко зустрівся з головою Євроради

П.Порошенко зустрівся з головою Євроради

Київ • УНН

 • 7861 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.

"Петро Порошенко проводить зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском", - повідомив він.

Нагадаємо, 29-30 березня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Республіці Мальта.

Програмою візиту було заплановано виступ Глави держави на Конгресі Європейської народної партії на тему "Майбутнє Європи", а також участь у розширеному саміті ЄНП.

Очікувалися зустрічі Президента України з керівництвом інституцій ЄС, зокрема з президентом Євроради Дональдом Туском, президентом Європарламенту Антоніо Таяні та лідерами низки держав-членів Євросоюзу.

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