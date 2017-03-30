П.Порошенко встретился с председателем Евросовета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Петр Порошенко проводит встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском", - сообщил он.
Напомним, 29-30 марта Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Мальта.
Программой визита было запланировано выступление Главы государства на Конгрессе Европейской народной партии на тему "Будущее Европы", а также участие в расширенном саммите ЕНП.
Ожидались встречи Президента Украины с руководством институтов ЕС, в частности с президентом Евросовета Дональдом Туском, президентом Европарламента Антонио Таяни и лидерами ряда государств-членов Евросоюза.