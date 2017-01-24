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П.Порошенко зустрівся із спікером парламенту Фінляндії

П.Порошенко зустрівся із спікером парламенту Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.

"Триває зустріч зі спікером Едускунти (парламенту) Фінляндії", - написав С.Цеголко у Twitter.

Нагадаємо, 24 січня Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки.

У межах цього візиту Президент України Петро Порошенко запросив президента Фінляндії Саулі Нііністьо до України з офіційним візитом.

Також, Україна і Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.

Додамо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік-2".

Раніше, Президент України Петро Порошенко звернувся до президента Фінляндії Саулі Нііністьо з проханням посилити тиск на Росію в питаннях звільнення українських заручників з окупованих територій та з РФ.

Як повідомляв УНН, президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо за підсумками переговорів з Президентом України Петром Порошенком заявив, що мінські угоди необхідні і Фінляндія зробить все можливе, що стосується цих домовленостей.

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