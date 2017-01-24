П.Порошенко зустрівся із спікером парламенту Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії. Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Триває зустріч зі спікером Едускунти (парламенту) Фінляндії", - написав С.Цеголко у Twitter.
Нагадаємо, 24 січня Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки.
У межах цього візиту Президент України Петро Порошенко запросив президента Фінляндії Саулі Нііністьо до України з офіційним візитом.
Також, Україна і Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік-2".
Раніше, Президент України Петро Порошенко звернувся до президента Фінляндії Саулі Нііністьо з проханням посилити тиск на Росію в питаннях звільнення українських заручників з окупованих територій та з РФ.
Як повідомляв УНН, президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо за підсумками переговорів з Президентом України Петром Порошенком заявив, що мінські угоди необхідні і Фінляндія зробить все можливе, що стосується цих домовленостей.