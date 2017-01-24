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П.Порошенко встретился со спикером парламента Финляндии

П.Порошенко встретился со спикером парламента Финляндии

Киев • УНН

 • 8411 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился со спикером парламента Финляндии. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"Продолжается встреча со спикером эдускунты (парламента) Финляндии", - написал С.Цеголко в Twitter.

Напомним, 24 января Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику.

В рамках этого визита Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Финляндии Саули Ниинистьо в Украину с официальным визитом.

Также, Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.

Добавим, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2".

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Финляндии Саули Ниинистьо с просьбой усилить давление на Россию в вопросах освобождения украинских заложников с оккупированных территорий и из РФ.

Как сообщал УНН, президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко заявил, что минские соглашения необходимы и Финляндия сделает все возможное, что касается этих договоренностей.

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