П.Порошенко встретился со спикером парламента Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился со спикером парламента Финляндии. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Продолжается встреча со спикером эдускунты (парламента) Финляндии", - написал С.Цеголко в Twitter.
Напомним, 24 января Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику.
В рамках этого визита Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Финляндии Саули Ниинистьо в Украину с официальным визитом.
Также, Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.
Добавим, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2".
Ранее, Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Финляндии Саули Ниинистьо с просьбой усилить давление на Россию в вопросах освобождения украинских заложников с оккупированных территорий и из РФ.
Как сообщал УНН, президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко заявил, что минские соглашения необходимы и Финляндия сделает все возможное, что касается этих договоренностей.