П.Порошенко зустрінеться з Дж.Байденом 15 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко 15 січня зустрінеться з віце-президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“15 січня Президент України Петро Порошенко проведе двосторонню зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом у рамках його візиту в Україну”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Заліщук, візит в Україну віце-президента США Джозефа Байдена буде свідчити про підтримку з боку США, зокрема американської опозиції.
Нагадаємо, 15 січня Україну має намір відвідати віце-президент США Джо Байден. На думку президента Української Асоціації зовнішньої політики Володимира Хандогія, Джозеф Байден планує відвідати Україну, щоб попрощатися зі своїми партнерами.