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П.Порошенко зустрінеться з Дж.Байденом 15 січня

П.Порошенко зустрінеться з Дж.Байденом 15 січня

Київ • УНН

 • 9103 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко 15 січня зустрінеться з віце-президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

“15 січня Президент України Петро Порошенко проведе двосторонню зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом у рамках його візиту в Україну”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Заліщук, візит в Україну віце-президента США Джозефа Байдена буде свідчити про підтримку з боку США, зокрема американської опозиції.

Нагадаємо, 15 січня Україну має намір відвідати віце-президент США Джо Байден. На думку президента Української Асоціації зовнішньої політики Володимира Хандогія, Джозеф Байден планує відвідати Україну, щоб попрощатися зі своїми партнерами.

Українські Національні Новини

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