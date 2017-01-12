П.Порошенко встретится с Дж.Байденом 15 января
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 15 января встретится с вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
"15 января Президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Залищука, визит в Украину вице-президента США Джозефа Байдена будет свидетельствовать о поддержке со стороны США, в частности американской оппозиции.
Напомним, 15 января Украину намерен посетить вице-президент США Джо Байден. По мнению президента Украинской Ассоциации внешней политики Владимира Хандогия, Джозеф Байден планирует посетить Украину, чтобы попрощаться со своими партнерами.