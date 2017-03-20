П.Порошенко заявив, що розуміє позицію голови Нацполіції щодо В.Парасюка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку, що розуміє позицію керівника національної поліції Сергія Князева, який наполягає на тому, щоб притягнути народного депутата Володимира Парасюка, який застосував насильство, погрози і хамство до поліцейських, передає кореспондент УНН.
“Пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті. Благо, можливість для тих хто бажає, зараз є — контрактна армія ефективно комплектується. Тому я добре розумію позицію керівника національної поліції (Сергія — ред.) Князева, який наполягає на тому, щоб притягнути того народного депутата, який застосував насильство, погрози і хамство до поліцейських”, — зазначив глава держави
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Він вважає, що поліція також потребує політичного захисту і підтримки влади. “Це завдання не лише президента, Уряду, чи міністра внутрішніх справ, це завдання кожного з вас”, — додав Президент.
П.Порошенко додав, що “на сьогоднішній день в Україні багато хто демократію плутає за махновщиною”.
За словами Президента, “монополію на застосування сили має тільки держава, навіть коли вона демократична”.
“Нам і Путіна не потрібно, щоб втратити державність, якщо ми цього не засвоїмо, якщо не зрозуміємо, що всі акції протесту повинні носити винятково мирний характер”, — зазначив П.Порошенко.