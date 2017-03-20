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П.Порошенко заявил, что понимает позицию председателя Нацполиции по В.Парасюку

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития, что понимает позицию руководителя национальной полиции Сергея Князева, который настаивает на том, чтобы привлечь народного депутата Владимира Парасюка, который применил насилие, угрозы и хамство до полицейских, передает корреспондент УНН.

"Страсть к оружию надо демонстрировать только на фронте. Благо, возможность для тех, кто желает, сейчас - контрактная армия эффективно комплектуется. Поэтому я хорошо понимаю позицию руководителя национальной полиции (Сергея - ред.) Князева, который настаивает на том, чтобы привлечь того народного депутата, который применил насилие, угрозы и хамство до полицейских ", - отметил глава государства

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Он считает, что полиция также требует политической защиты и поддержки власти. "Это задача не только президента, правительства, или министра внутренних дел, это задача каждого из вас", - добавил Президент.

П.Порошенко добавил, что "на сегодняшний день в Украине многие демократию путают с махновщиной".

По словам Президента, "монополию на применение силы должно иметь только государство, даже если оно демократическое".

"Нам и Путина не нужно, чтобы потерять государственность, если мы этого не усвоим, если не поймем, что все акции протеста должны носить исключительно мирный характер", - отметил П.Порошенко.

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