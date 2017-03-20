П.Порошенко заявил, что понимает позицию председателя Нацполиции по В.Парасюку

"Страсть к оружию надо демонстрировать только на фронте. Благо, возможность для тех, кто желает, сейчас - контрактная армия эффективно комплектуется. Поэтому я хорошо понимаю позицию руководителя национальной полиции (Сергея - ред.) Князева, который настаивает на том, чтобы привлечь того народного депутата, который применил насилие, угрозы и хамство до полицейских ", - отметил глава государства

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Он считает, что полиция также требует политической защиты и поддержки власти. "Это задача не только президента, правительства, или министра внутренних дел, это задача каждого из вас", - добавил Президент.

П.Порошенко добавил, что "на сегодняшний день в Украине многие демократию путают с махновщиной".

По словам Президента, "монополию на применение силы должно иметь только государство, даже если оно демократическое".

"Нам и Путина не нужно, чтобы потерять государственность, если мы этого не усвоим, если не поймем, что все акции протеста должны носить исключительно мирный характер", - отметил П.Порошенко.