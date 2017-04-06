П.Порошенко заявив про неможливість компромісів щодо санкцій проти Росії (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що не може бути ніяких компромісів стосовно політики санкцій проти Російської Федерації. Про це він сьогодні заявив під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
“Що нам потрібно для нашої стратегії? Об’єднане і рішуче трансатлантичне співробітництво, яке потрібно не лише нам, але й всьому вільному світу. Потужне західне суспільство. Ніяких компромісів по відношенню до російської агресії, ніяких компромісів щодо політики санкцій. Ми частина спільної Європи. І ми сподіваємося, що європейські партнери підтримають Україну”, — наголосив він.
Президент підкреслив, що санкції є саме тим інструментом, який може стримати Кремль і змусити його змінити свою поведінку.
“Нам потрібна стратегічна терплячість для того, щоб відновити мир і верховенство права. Треба завжди застосовувати санкції проти Росії щоразу, коли вона перетинає червону лінію”, — сказав він.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Росія змінює тактику на Донбасі.