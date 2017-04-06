П.Порошенко заявил о невозможности компромиссов по санкциям против России (расширено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56777 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106260 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163539 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120074 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118757 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113761 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105096 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107273 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103740 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155840 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко заявил о невозможности компромиссов по санкциям против России (расширено)

П.Порошенко заявил о невозможности компромиссов по санкциям против России (расширено)

Киев  •  УНН

 • 1261 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может быть никаких компромиссов относительно политики санкций против Российской Федерации. Об этом он сегодня заявил во время Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Что нам нужно для нашей стратегии? Объединенное и решительно трансатлантическое сотрудничество, которое нужно не только нам, но и всему свободному миру. Мощное западное общество. Никаких компромиссов в отношении российской агрессии, никаких компромиссов относительно политики санкций. Мы часть общей Европы. И мы надеемся, что европейские партнеры поддержат Украину", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что санкции являются именно тем инструментом, который может сдержать Кремль и заставить его изменить свое поведение.

"Нам нужна стратегическое терпение для того, чтобы восстановить мир и верховенство права. Надо всегда применять санкции против России каждый раз, когда она пересекает красную линию", - сказал он.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Россия меняет тактику на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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