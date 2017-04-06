П.Порошенко заявил о невозможности компромиссов по санкциям против России (расширено)

"Что нам нужно для нашей стратегии? Объединенное и решительно трансатлантическое сотрудничество, которое нужно не только нам, но и всему свободному миру. Мощное западное общество. Никаких компромиссов в отношении российской агрессии, никаких компромиссов относительно политики санкций. Мы часть общей Европы. И мы надеемся, что европейские партнеры поддержат Украину", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что санкции являются именно тем инструментом, который может сдержать Кремль и заставить его изменить свое поведение.

"Нам нужна стратегическое терпение для того, чтобы восстановить мир и верховенство права. Надо всегда применять санкции против России каждый раз, когда она пересекает красную линию", - сказал он.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Россия меняет тактику на Донбассе.