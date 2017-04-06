П.Порошенко заявил о невозможности компромиссов по санкциям против России (расширено)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не может быть никаких компромиссов относительно политики санкций против Российской Федерации. Об этом он сегодня заявил во время Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Что нам нужно для нашей стратегии? Объединенное и решительно трансатлантическое сотрудничество, которое нужно не только нам, но и всему свободному миру. Мощное западное общество. Никаких компромиссов в отношении российской агрессии, никаких компромиссов относительно политики санкций. Мы часть общей Европы. И мы надеемся, что европейские партнеры поддержат Украину", - подчеркнул он.
Президент подчеркнул, что санкции являются именно тем инструментом, который может сдержать Кремль и заставить его изменить свое поведение.
"Нам нужна стратегическое терпение для того, чтобы восстановить мир и верховенство права. Надо всегда применять санкции против России каждый раз, когда она пересекает красную линию", - сказал он.
Напомним, П.Порошенко заявил, что Россия меняет тактику на Донбассе.