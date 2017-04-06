П.Порошенко заявив про неможливість компромісів щодо санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що не може бути ніяких компромісів стосовно політики санкцій проти Російської Федерації. Про це він сьогодні заявив під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
“Що нам потрібно для нашої стратегії? Об’єднане і рішуче трансатлантичне співробітництво, яке потрібно не лише нам, але й всьому вільному світу. Потужне західне суспільство. Ніяких компромісів по відношенню до російської агресії, ніяких компромісів щодо політики санкцій. Ми частина спільної Європи. І ми сподіваємося, що європейські партнери підтримають Україну”, — наголосив він.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Росія змінює тактику на Донбасі.