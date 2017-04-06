П.Порошенко заявив про неможливість компромісів щодо санкцій проти Росії

“Що нам потрібно для нашої стратегії? Об’єднане і рішуче трансатлантичне співробітництво, яке потрібно не лише нам, але й всьому вільному світу. Потужне західне суспільство. Ніяких компромісів по відношенню до російської агресії, ніяких компромісів щодо політики санкцій. Ми частина спільної Європи. І ми сподіваємося, що європейські партнери підтримають Україну”, — наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Росія змінює тактику на Донбасі.