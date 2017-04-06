П.Порошенко заявил о невозможности компромиссов по санкциям против России

"Что нам нужно для нашей стратегии? Объединенное и решительно трансатлантическое сотрудничество, которое нужно не только нам, но и всему свободному миру. Мощное западное общество. Никаких компромиссов в отношении российской агрессии, никаких компромиссов относительно политики санкций. Мы часть общей Европы. И мы надеемся, что европейские партнеры поддержат Украину", - подчеркнул он.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Россия меняет тактику на Донбассе.