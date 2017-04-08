П.Порошенко затвердив програму співробітництва з НАТО на 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України підписав указ “Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2017 рік”, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
За інформацією прес-служби, програма включає заходи з проведення реформ в усіх важливих сферах функціонування держави: від сектору безпеки і оборони до ключових соціально-політичних та правових реформ, боротьби з корупцією та децентралізації. Метою цих перетворень є наближення України до стандартів НАТО.
“РНП-2017 передбачає подальший розвиток політичного діалогу України з НАТО та нарощування всеохоплюючої практичної співпраці з Альянсом із залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних та інших можливостей НАТО та держав-членів Організації задля посилення обороноздатності України та можливостей протидіяти триваючій російській агресії”, — йдеться у повідомленні.
За повідомленням АПУ, програма також спрямована на виконання рішень, прийнятих за результатами засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві.
“Зокрема, посилення підтримки нашої країни шляхом реалізації Комплексного пакету допомоги НАТО для України, у тому числі проектів у рамках відповідних Трастових фондів НАТО”, — уточнили у прес-службі.
Згідно з повідомленням АПУ, координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет Міністрів України.
Нагадаємо, близько 400 українських бійців пройшли реабілітацію в країнах НАТО.