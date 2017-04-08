П.Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2017 год", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
По информации пресс-службы, программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.
"РНП-2017 предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание комплексного практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов Организации для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.
По сообщению АПУ, программа также направлена на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.
"В частности, усиление поддержки нашей страны путем реализации Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующих трастовых фондов НАТО", - уточнили в пресс-службе.
Согласно сообщению АПУ, координацию работы по выполнению Годовой национальной программы возложено на Кабинет Министров Украины.
Напомним, около 400 украинских бойцов прошли реабилитацию в странах НАТО.