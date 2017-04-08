П.Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56741 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106255 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163534 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120070 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118753 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113759 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105094 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107273 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103740 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155838 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год

П.Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год

Киев  •  УНН

 • 14251 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2017 год", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

По информации пресс-службы, программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

"РНП-2017 предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание комплексного практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов Организации для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.

По сообщению АПУ, программа также направлена ​​на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве.

"В частности, усиление поддержки нашей страны путем реализации Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующих трастовых фондов НАТО", - уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению АПУ, координацию работы по выполнению Годовой национальной программы возложено на Кабинет Министров Украины.

Напомним, около 400 украинских бойцов прошли реабилитацию в странах НАТО.

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