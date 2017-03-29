П.Порошенко засудив обстріл генконсульства Польщі в Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко засудив обстріл генерального консульства Польщі в Луцьку і доручив правоохоронцям терміново вжити заходів для розслідування події. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Президент рішуче засудив обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку. І доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних”, — написав С.Цеголко.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.