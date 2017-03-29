П.Порошенко осудил обстрел генконсульства Польши в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генерального консульства Польши в Луцке и поручил правоохранителям срочно принять меры для расследования происшествия. Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Президент решительно осудил обстрел Генерального консульства Польши в Луцке. И поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных", - написал С.Цеголко.
Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.
При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение “провокацией против генконсульства Польши в Луцке”.