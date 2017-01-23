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П.Порошенко запросив президента Естонії відвідати Україну

П.Порошенко запросив президента Естонії відвідати Україну

Київ • УНН

 • 5217 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив президента Естонії Керсті Кальюлайд відвідати Україну. Про це він заявив за підсумками зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, передає УНН.

"Я запрошую пані президента Кальюлайд відвідати Україну в найближчий час", - сказав Президент України.

Нагадаємо, 23 січня Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Естонії.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Естонії Керсті Кальюлайд їх головування в ЄС у другій половині 2017 року, зокрема він запевнив в тому, що Україна готова здійснити певні кроки, щоб їх головування було ефективним.

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