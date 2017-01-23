П.Порошенко пригласил президента Эстонии посетить Украину

"Я приглашаю госпожу президента Кальюлайд посетить Украину в ближайшее время", - сказал Президент Украины.

Напомним, 23 января Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд их председательства в ЕС во второй половине 2017, в частности он заверил в том, что Украина готова осуществить определенные шаги, чтобы их председательство было эффективным.