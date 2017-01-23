П.Порошенко пригласил президента Эстонии посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Эстонии Керсти Кальюлайд посетить Украину. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает УНН.
"Я приглашаю госпожу президента Кальюлайд посетить Украину в ближайшее время", - сказал Президент Украины.
Напомним, 23 января Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Эстонию.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд их председательства в ЕС во второй половине 2017, в частности он заверил в том, что Украина готова осуществить определенные шаги, чтобы их председательство было эффективным.