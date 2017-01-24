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П.Порошенко закликав парламент Фінляндії визнати Голодомор геноцидом

П.Порошенко закликав парламент Фінляндії визнати Голодомор геноцидом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав парламент Фінляндії визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це він заявив під час зустрічі зі спікером Едускунти (парламенту) Фінляндії Марією Лохелою в рамках офіційного візиту до Фінляндії, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Глава держави подякував парламентарям Фінляндії за тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Вказано, що сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі внаслідок російської агресії. Президент України подякував за послідовну підтримку Едускунтою збереження санкційного режиму проти Росії.

"Глава держави привернув увагу пані Лохели до брутального порушення прав людини на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, а також закликав сприяти зусиллям України у звільненні українців із російських в'язниць та полону на Донбасі.
Президент також звернувся до парламенту Фінляндії із закликом прийняти рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу", - йдеться у повідомленні.

Президент, як зазначається, відзначив активну роботу делегацій Едускунти в ПА ОБСЄ та Ради Європи на підтримку позиції України.

Глава держави наголосив на готовності України й надалі розвивати активний діалог з Фінляндією, зокрема й на парламентському рівні.

"Маю велику надію, що нещодавно сформована в Едускунті міжфракційна Група дружби з Україною сприятиме активізації парламентської взаємодії між нашими державами", - наголосив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко запросив фінляндські компанії долучитися до приватизації в Україні.

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