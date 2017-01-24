П.Порошенко призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом он заявил во время встречи со спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелой в рамках официального визита в Финляндию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Глава государства поблагодарил парламентариев Финляндии за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Указано, что стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе в результате российской агрессии. Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку эдускунты сохранения санкционного режима против России.
"Глава государства обратил внимание госпожи Лохелы на грубое нарушение прав человека на временно неподконтрольных Украине территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении украинцев из российских тюрем и плена на Донбассе.
Президент также обратился к парламенту Финляндии с призывом принять решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.
Президент, как отмечается, отметил активную работу делегаций эдускунты в ПА ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.
Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в частности и на парламентском уровне.
"Очень надеюсь, что недавно сформированная в эдускунте межфракционная группа дружбы с Украиной будет способствовать активизации парламентского взаимодействия между нашими государствами", - подчеркнул П.Порошенко.
Напомним, Президент П.Порошенко пригласил финляндские компании присоединиться к приватизации в Украине.