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П.Порошенко закликав не допустити відродження тоталітарних імперій

П.Порошенко закликав не допустити відродження тоталітарних імперій

Київ • УНН

 • 8094 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту Президент України Петро Порошенко закликав світ не допустити відродження тоталітарних імперій, які породжують злочини проти людства. Про це йдеться у відповідному зверненні Глави держави, передає УНН.

“Голокост — одна із наймасштабніших трагедій в історії земної цивілізації, жахливий нацистський злочин, породжений культивуванням антилюдської ідеології. Мільйони невинних людей було знищено лише за належність до єврейського народу. Нормальна людська свідомість відмовляється це сприймати”, — йдеться у зверненні Президента.

П.Порошенко зазначив, що це спільний біль, який щемить і у серцях українців.

“Зберігаючи пам’ять про Голокост, ми рішуче заявляємо про неприпустимість повторення подібних злочинів у майбутньому.
Україна, яка втратила десятки мільйонів своїх синів і доньок різних національностей внаслідок злочинів тоталітаризму, нині протистоїть російській агресії, боронячи кордони демократичного світу.

Ми закликаємо усі вільні нації не допустити відродження тоталітарних імперій, ідеологій та практик, що породжують злочини проти людства. Пам’ятаймо. І будьмо єдиними у відстоюванні ідеалів гуманізму, демократії, свободи та миру у всьому світі”, — наголосив Глава держави.

Нагадаємо, 27 січня у світі вшановують Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, встановлений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року.

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