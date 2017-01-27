П.Порошенко призвал не допустить возрождения тоталитарных империй
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Международный день памяти жертв Холокоста Президент Украины Петр Порошенко призвал мир не допустить возрождения тоталитарных империй, порождающих преступления против человечества. Об этом говорится в соответствующем обращении Главы государства, передает УНН.
"Холокост - одна из самых масштабных трагедий в истории земной цивилизации, ужасное нацистское преступление, порожденное культивированием античеловеческой идеологии. Миллионы невинных людей были уничтожены только за принадлежность к еврейскому народу. Нормальное человеческое сознание отказывается это воспринимать ", - говорится в обращении Президента.
П.Порошенко отметил, что это общая боль, который щемит и в сердцах украинцев.
"Сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем.
Украина, которая потеряла десятки миллионов своих сыновей и дочерей разных национальностей в результате преступлений тоталитаризма, сейчас противостоит российской агрессии, защищая границы демократического мира.
Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества. Помните. И будем едиными в отстаивании идеалов гуманизма, демократии, свободы и мира во всем мире ", - подчеркнул Глава государства.
Напомним, 27 января в мире чествуют Международный день памяти жертв Холокоста, установленный решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.