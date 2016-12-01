П.Порошенко: єдність суспільства є умовою збереження державності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко зазначив, що сьогодні єдність суспільства є питанням збереження державності. Про це йдеться у його зверненні до українського народу з нагоди 25-ї річниці Всеукраїнського референдуму, передає УНН.
“Без перебільшення, сьогодні єдність суспільства — це питання збереження державності. Якщо не хочемо знову бути зруйнованими зсередини та поневоленими російським агресором, не можемо дозволити ніякого розбрату, внутрішніх інтриг, отаманщини”, — зазначив Президент.
Він зазначив, що “українці зобов’язані на усіх рівнях — дипломатичному, військовому, внутрішньополітичному, на рівні кожного громадянина дбати про власну країну, збереження територіальної і духовної цілісності, економічну і гуманітарну безпеку, захист інформаційного простору України”.
“У річницю Всеукраїнського референдуму висловлюю вдячність усім, хто долучився до священної справи здобуття, становлення та збереження української державності і незалежності”, — зазначив П.Порошенко.