П.Порошенко: единство общества является условием сохранения государственности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что сегодня единство общества является вопросом сохранения государственности. Об этом говорится в его обращении к украинскому народу по случаю 25-й годовщины Всеукраинского референдума, передает УНН.
"Без преувеличения, сегодня единство общества - это вопрос сохранения государственности. Если не хотим снова быть разрушенными изнутри и порабощенными российским агрессором, не можем позволить никакого раздора, внутренних интриг, атаманщины", - отметил Президент.
Он отметил, что "украинцы должны на всех уровнях - дипломатическом, военном, внутриполитическом, на уровне каждого гражданина заботиться о собственной стране, сохранении территориальной и духовной целостности, экономической и гуманитарной безопасности, защите информационного пространства Украины".
"В годовщину Всеукраинского референдума выражаю благодарность всем, кто приобщился к священному делу обретения, становления и сохранения украинской государственности и независимости", - отметил П.Порошенко.