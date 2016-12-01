П.Порошенко: единство общества является условием сохранения государственности

"Без преувеличения, сегодня единство общества - это вопрос сохранения государственности. Если не хотим снова быть разрушенными изнутри и порабощенными российским агрессором, не можем позволить никакого раздора, внутренних интриг, атаманщины", - отметил Президент.

Он отметил, что "украинцы должны на всех уровнях - дипломатическом, военном, внутриполитическом, на уровне каждого гражданина заботиться о собственной стране, сохранении территориальной и духовной целостности, экономической и гуманитарной безопасности, защите информационного пространства Украины".

"В годовщину Всеукраинского референдума выражаю благодарность всем, кто приобщился к священному делу обретения, становления и сохранения украинской государственности и независимости", - отметил П.Порошенко.