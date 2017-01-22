П.Порошенко: як Президент, всіма законними способами протидіятиму спробам дестабілізації в Україні

"Маю розчарувати декого в Києві, а також у Москві, де особливо слабкі на язик політики не приховують ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Як Президент всіма доступними і законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати нашу країну і звести нанівець всі ті важкі кроки і перші результати, які забезпечила влада, які вистраждав український народ",- сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, глава держави також заявив, що в Україні існують політичні сили, які в завуальованій формі пропонують відмовитися від Донбасу.