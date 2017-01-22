П.Порошенко: как Президент, всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины всеми законными средствами будет противостоять попыткам дестабилизации ситуации в Украине. Об этом Президент Петр Порошенко сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины в Национальном музее Тараса Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Должен разочаровать некоторых в Киеве, а также в Москве, где особенно слабые на язык политики не скрывают ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов. Как Президент всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну и свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть, которые выстрадал украинский народ", - сказал П.Порошенко.
Напомним, Глава государства также заявил, что в Украине существуют политические силы, которые в завуалированной форме предлагают отказаться от Донбасса.