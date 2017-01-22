П.Порошенко: как Президент, всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизации в Украине

"Должен разочаровать некоторых в Киеве, а также в Москве, где особенно слабые на язык политики не скрывают ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов. Как Президент всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну и свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть, которые выстрадал украинский народ", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Глава государства также заявил, что в Украине существуют политические силы, которые в завуалированной форме предлагают отказаться от Донбасса.