П.Порошенко взяв участь в показі стрічки “Лобановський назавжди”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко взяв участі в урочистому показі документальної стрічки “Лобановський назавжди”, присвяченому 90-річчю футбольного клубу “Динамо”, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
“Президент Петро Порошенко взяв участь в урочистому заході — показі документального фільму “Лобановський назавжди”, присвяченого 90-річчю футбольного клубу “Динамо Київ”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Президент відзначив унікальні якості видатного тренера Валерія Лобановського, який поєднав в собі “любов до України та любов до футболу”. Він нагадав особисту роль тренера в створенні нової унікальної школи світового футболу.
"Завдяки його величезним досягненням київське “Динамо” славило і просувало Україну в світі", - зазначив Президент
Повідомляється, що П.Порошенко подякував авторам фільму та усій творчій групі за чудовий фільм.
“Дуже важливо показати українцям, якою сильною є наша нація, якою сильною є наша держава, який сильний ми народ, які у нас були, є, і, я абсолютно впевнений, будуть наші майбутні перемоги”, — зазначив Президент.
Як повідомляв УНН, стрічка “Лобановський назавжди” отримала перемогу на фестивалі Спортивного Кіно в Мілані.