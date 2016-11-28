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П.Порошенко принял участие в показе фильма "Лобановский навсегда"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном показе документального фильма "Лобановский навсегда", посвященном 90-летию футбольного клуба "Динамо", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

П.Порошенко принял участие в показе фильма "Лобановский навсегда"

"Президент Петр Порошенко принял участие в торжественном мероприятии - показе документального фильма "Лобановский навсегда", посвященном 90-летию футбольного клуба "Динамо Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент отметил уникальные качества выдающегося тренера Валерия Лобановского, который соединил в себе "любовь к Украине и любовь к футболу". Он напомнил о личной роли тренера в создании новой уникальной школы мирового футбола.

"Благодаря его огромным достижениям киевское "Динамо" прославляло и продвигало Украину в мире", - отметил Президент

Сообщается, что П.Порошенко поблагодарил авторов фильма и всю творческую группу за прекрасный фильм.

"Очень важно показать украинцам, какой сильной является наша нация, какой сильной является наша держава, какой сильный мы народ, какие у нас были, есть, и, я совершенно уверен, будут наши будущие победы", - отметил Президент.

Как сообщал УНН, лента "Лобановский навсегда" одержала победу на фестивале спортивного кино в Милане.

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